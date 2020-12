Etats-Unis : Avarie technique: une fusée de Virgin Galactic fait demi-tour

SpaceShipTwo a dû retourner sur terre samedi lors d’un vol d’essai. Les deux pilotes se portent bien.

Le vaisseau-fusée de Virgin Galactic, SpaceShipTwo, a dû faire demi-tour samedi lors d’un vol d’essai, et retourner sur la Terre avec ses deux pilotes en raison d’un problème technique, a indiqué la compagnie sur son compte Twitter.

«La séquence d’allumage du moteur-fusée ne s’est pas terminée», a expliqué la société de tourisme spatial Virgin Galactic, assurant que le vaisseau et l’équipage «sont en grande forme».

SpaceShipTwo avait décollé de la base de Spaceport America, au Nouveau-Mexique, à 15H24 GMT. Mais ses deux pilotes ont dû faire demi-tour, et sont revenus à leur point de départ un peu plus d’une heure plus tard, à 16H45 GMT, selon le compte Twitter.