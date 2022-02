Avatar détrôné par Spider-Man

Cinéma : «Spider-Man» détrône «Avatar»

Le dernier film Marvel a dépassé le blockbuster de James Cameron au box-office américain. Il monte sur le podium des trois plus gros succès de l’histoire.

Cette fois ça y est! ­ «Spider-Man: No Way Home» a ­dépassé «Avatar» au box-office américain. Mardi 15 février 2022, le film de Jon Watts a atteint 760,9 millions de dollars, battant ainsi les 760,5 millions du long métrage de James Cameron, sorti il y a douze ans et pour lequel quatre suites sont prévues .

En fin d’année 2021, «Spider-Man: No Way Home» était devenu le premier film à dépasser le milliard de dollars au box-office depuis le début de la pandémie. Le nouveau record atteint le 15 février permet à «No Way Home» de devenir le troisième plus gros film de tous les temps aux États-Unis. L’Araignée monte ainsi sur le podium, derrière «Avengers: Endgame» (856 millions 2019) et «Star Wars: Le Réveil de la Force» (936 millions, 2015).