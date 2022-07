Science-fiction : «Avatar»: James Cameron songe à laisser la main

L’Américain ne réalisera probablement pas les 4e et 5e volets de la saga de science-fiction.

Alors qu’il est en train de terminer «Avatar: La voie de l’eau», dont la sortie est prévue en décembre 2022 au cinéma, James Cameron a accordé une interview au magazine «Empire» dans laquelle il évoque les trois prochains volets de la saga. Le réalisateur américain de 67 ans, à l’origine d’un documentaire pour les 20 ans de «Titanic» en 2018, a notamment confié qu’il n’était pas certain de s’occuper des chapitres 4 et 5, que le public devrait découvrir en 2026 et 2028.