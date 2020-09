Andi Zeqiri, qui fête ici un but et la promotion du LS, pourrait bientôt manifester sa joie sous le maillot du Kosovo. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

Tout va très vite dans la vie d’Andi Zeqiri en cette fin septembre. Alors que l’attaquant du Lausanne-Sport est sur le point de finaliser son transfert vers Brighton, son père Avdi a annoncé lundi soir que son fils avait également décidé de son avenir international. «Andi a pris sa décision finale qui est de représenter le Kosovo, a-t-il déclaré lors d’une interview à la chaîne Super Sport 2. Même si nous avons pris du retard avec la procédure administrative, on espère qu’il va recevoir le feu vert très vite. La fédération kosovare et Andi ont envoyé une demande à la FIFA et on attend la réponse.»