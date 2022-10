Streaming : Avec 100 millions de titres, Apple Music bat Spotify

«Il s’agit tout simplement de la plus grande collection musicale de tous les temps, tous formats confondus», s’est félicité Apple dans un communiqué publié lundi. La firme à la pomme y annonçait avoir passé la barre des 100 millions de titres disponibles dans le catalogue d’Apple Music. «Vingt et un ans après l’invention d’iTunes et les débuts de l’iPod original, nous sommes passés de 1000 chansons dans votre poche à 100’000 fois plus sur Apple Music», fanfaronne la célèbre marque qui parle de «croissance phénoménale».