Avec 1903 ch, Jaguar va vous donner des sueurs froides

Jaguar a créé une nouvelle voiture de course d’endurance électrique appelée Vision Gran Turismo SV. La puissante électrique, conçue comme concept design grandeur nature, ne se retrouvera toutefois jamais sur un vrai circuit, mais exclusivement dans la simulation de course de Playstation «Gran Turismo». Après la Vision GT Coupé de 2019, il s’agit de la deuxième voiture de course électrique de console de jeux des Britanniques.