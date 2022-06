Hockey sur glace: Avec 199 points en une saison, il affole les statistiques

Le jeune Américain va pourtant vite avoir une petite renommée, puisqu’il a été recensé par le site Eliteprospects comme le joueur le plus prolifique de la saison, toutes ligues confondues.

Mason Jenson a inscrit 111 buts et délivré 88 passes décisives en 61 matches. Cela nous fait du 3,26 points par rencontre.

Si l’on pousse l’analyse du tweet d’Eliteprospects un peu plus loin, on s’aperçoit que son dauphin a marqué 167 points lors de cette saison 2021-2022.

De nationalité allemande, il s’appelle Niklas Greil et porte les couleurs du EC Peiting U17. Mais qu’a-t-il donc de plus que Mason Jenson? Il a réussi 90 goals et 77 assists en seulement… 26 rencontres. Cela porte sa moyenne de point par match à 6,42.