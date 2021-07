Luxe : Avec 5 milliards de bénéfices, LVMH se porte bien mieux qu’avant le Covid

Le numéro un mondial du luxe a annoncé lundi avoir réalisé au premier semestre 2021 un bénéfice de 62% supérieur à celui de la même période en 2019.

La crise économie provoquée par la pandémie de Covid ne semble pas avoir affecté outre mesure le groupe français LVMH, puisque celui-ci a réalisé lors du premier semestre 2021 un bénéfice net de plus de 5 milliards d’euros.

À ce niveau, le bénéfice est plus de moitié (+62%) supérieur au premier semestre 2019 et, par ailleurs, décuplé par rapport à la première moitié de 2020, marquée par le déclenchement de la crise sanitaire et économique.