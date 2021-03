Sarah Fraisou : «Avec Ahmed, c’est terminé»

À la surprise générale, la candidate de téléréalité Sarah Fraisou a annoncé la fin de son mariage. Elle a même déjà divorcé.

Sarah Fraisou n’a décidemment pas de chance en amour. La candidate de téléréalité a annoncé mardi 30 mars 2021 sur Snapchat qu’elle s’était séparée de son mari, Ahmed, rapporte Purepeople . «Comme vous l’avez vu, ça fait plusieurs jours qu’on ne snape plus Ahmed et moi, a expliqué la Française de 28 ans à ses abonnés. Tous les deux, c’est terminé. On a divorcé.»

Une nouvelle inattendue étant donné que la jeune femme, installée à Dubaï, a récemment déclaré vouloir tomber enceinte. Même si elle tient toujours à Ahmed, leur mariage n’a pas marché. «On ne s’entend plus du tout. Ce ne sont pas des histoires de tromperies ou quoi que ce soit. C’est juste que ça ne va pas. On voit les choses différemment tous les deux, a-t-elle déploré. On ne veut pas être malheureux. On s’aime, et il vaut mieux que ce soit comme ça: chacun de son côté. Donc voilà, la décision a été prise. Nous ne sommes officiellement plus ensemble.» Attristée, la starlette a fait savoir que sa mère allait venir la réconforter pendant quelques jours. «Là, il me faut rester toute seule, écouter du coran», a-t-elle ajouté.