Tennis - Avec Alcaraz, Miami a assisté à la naissance d’un champion

Les images ont fait le tour de la Toile, dimanche. On y voit Carlos Alcaraz, sagement adossé à un canapé, se lever d’un bond pour se jeter dans les bras de son entraîneur Juan Carlos ­Ferrero, à quelques heures de sa finale du Masters 1000 de Miami. L’ex-joueur espagnol, dont le père est décédé il y a peu, a embarqué à la dernière minute pour la Floride et ainsi fait la surprise à son protégé, dont il n’aurait raté l’avènement pour rien au monde.

Mené 1-4 dans le 1er set par Casper Ruud, 8e joueur mondial, Carlos Alcaraz, 18 ans, a joué comme un vieux briscard du circuit et pilonné le revers du lauréat du dernier Geneva Open. Serein au possible au moment de servir pour le gain de la rencontre, le prodige espagnol s’est imposé 7-5 6-4 pour ainsi devenir le plus jeune vainqueur du tournoi, devant un certain Novak Djokovic. «C’est trop tôt pour décrire ce que je ressens», a lâché le natif d’El Palmar, au début de son discours.