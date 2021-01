Logiciel : Avec Amphetamine, Apple a fini par avaler la pilule

La firme à la pomme a menacé d’éjecter de sa boutique en ligne une app à cause de son nom et de son logo, mais elle s’est ensuite rétractée.

Nommé Amphetamine, cet utilitaire gratuit dont l’icône affiche une pilule était pourtant disponible depuis 2014 sans poser de problème et ne venait même pas d’être mis à jour. La firme de Cupertino a indiqué que l’app semblait «promouvoir une utilisation inappropriée de substances contrôlées. Plus précisément, le nom de l’app et son icône incluent des références à des substances contrôlées (des pilules).»

Comptant près de 500’000 téléchargements, l’outil sert en réalité à éviter que l’ordinateur ne se mette en veille. Apple a menacé le créateur de supprimer son app le 12 janvier s’il ne modifiait pas la marque et son design. Mais après avoir fait appel et mobilisé les réseaux sociaux, William Gustafson a finalement obtenu gain de cause, Apple étant revenu sur sa position: «La firme reconnaît désormais que le mot «amphetamine» et l’icône de la pilule sont utilisés «métaphoriquement» et dans un «sens médical», a-t-il expliqué en ligne.