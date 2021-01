Au terme de ses six passages, Andri Ragettli a été sacré avec 94 points et a ainsi devancé le Français Antoine Adelisse, 2e (90), et l’Américain Alex Hall, 3e (89) lors du concours du Big Air.

Plus tôt samedi, Eileen Gu, 17 ans, lauréate en ski Super Pipe, a remporté le Slopestyle devant l’Américaine Isabel Atkin et la Canadienne Megan Oldham. Les deux Suissesses Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud ont fini respectivement 4e et 5e.