Nul ne s’explique le comportement d’un chauffard de 28 ans, le 10 septembre vers 23h à Annemasse (Haute-Savoie/F) . Même pas lui. Poursuivi par la police après avoir évité un contrôle, l’homme a circulé feux éteints, à plus de 100 km/h au centre-ville… avec à son bord son amie et son fils de 2 ans. Il a emprunté un rond-point à contresens et manqué de percuter un agent qui tentait de l’intercepter. Le policier a effectué des tirs de sommation. Finalement interpellé sans faire de blessé, le conducteur était pourtant en règle lorsqu’il s’est présenté au contrôle. «Il ne se serait rien passé», a confirmé le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie/F), qui a jugé le jeune homme en comparution immédiate, lundi dernier. Il a écopé de huit mois de prison ferme, son permis a été annulé et il ne pourra pas le repasser pendant un an, a indiqué le «Dauphiné libéré».