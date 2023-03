Nicola Peltz économise pour acheter la maison de ses rêves

Interviewée dans l’édition britannique du «Cosmopolitan», l’actrice américaine de 28 ans a révélé qu’elle souhaitait fonder une famille avec le chef anglais de 24 ans, qui veut avoir dix enfants, à New York. Cependant, le jeune couple, qui s’est marié en avril 2022, ne veut pas d’aide financière de la part de ses géniteurs. Et cela même si le père de Nicola, l’homme d’affaires Nelson Peltz, est milliardaire et que les parents de Brooklyn, David et Victoria Beckham, sont multimillionnaires. «En ce moment, nous mettons de l’argent de côté pour nous payer la maison de nos rêves. On aime tellement New York. Si nos jobs ne se trouvaient pas à Los Angeles, nous partirions là-bas dans les 5 secondes», a confié la comédienne. Reste à savoir dans combien de temps les amoureux s’installeront dans The Big Apple.