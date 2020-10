Votre visage est comme une toile vierge. Il vous suffit d’un peu de maquillage pour le réchauffer avec les couleurs de l’automne. En particulier, avec des ombres à paupières rouges. Ce trend, on l’a repéré dans les défilés des collections automne-hiver.

Inspirée par la mode

La marque de prêt-à-porter américaine Monte a démontré, dans son show, que l’ombre à paupières rouge n’est pas juste une ombre à paupières. Le make-up artist Luis Casio s’est concentré sur le pli entre la paupière mobile et l’arcade sourcilière pour réaliser un look puissant et moderne.