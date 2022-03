MAZDA CX-60 – Avec ce SUV, Mazda nous transporte vers d’autres sphères

Pour le CX-60, le constructeur japonais a non seulement développé une nouvelle plateforme, mais également de nouveaux moteurs six cylindres.

Depuis quelques années déjà, Mazda poursuit une stratégie visant à valoriser ses produits par le biais du design, de l’équipement et de la qualité de l’habitacle, et à répondre ainsi à une certaine exigence haut de gamme, surtout en comparaison avec ses concurrents japonais. Avec le CX-60, disponible en juin, et son grand frère, le CX-80, annoncé pour l’année prochaine, Mazda élargit sa gamme de modèles. Tous deux reposent sur une nouvelle plateforme.

Cette année, le CX-60 ne sera proposé qu’en version hybride rechargeable. La combinaison d’un moteur essence 2,5 litres et d’un moteur électrique développe une puissance de 241 kW/327 ch et un couple pouvant aller jusqu’à 500 Nm, un record pour une Mazda de série. Avec sa batterie de 17,8 kWh, la version hybride rechargeable a une autonomie de 60 km. L’année prochaine, le nouveau moteur diesel 3,3 litres six cylindres suivra, qui devrait développer 300 ch et avoir un couple supérieur à celui de l’hybride rechargeable. En 2024, Mazda proposera un moteur essence, un six cylindres en ligne, également de conception nouvelle.

Avec une longueur de près de 4,75 m, le CX-60 est bien adapté aux routes européennes. Le CX-80 devrait surtout plaire aux États-Unis. Mazda Cockpit Mazda classique, entièrement numérique et équipé de série de l’affichage tête haute. Mazda Bois véritable, touches de chrome et textiles tissés: dans le CX-60, Mazda mise sur le haut de gamme et l’artisanat japonais. Mazda

Les moteurs à combustion restent

Il peut paraître surprenant que Mazda propose encore, à ce stade, de tous nouveaux moteurs à combustion, qui plus est, des six cylindres, mais le constructeur est convaincu qu’il y a aura un marché pour ce type de propulsion pendant de nombreuses années encore. Les deux moteurs à combustion seront dotés d’un système semi-hybride 48 volts permettant d’économiser du carburant. Les trois variantes de propulsion seront de surcroît équipées d’une nouvelle boîte automatique à huit rapports développée par Mazda et d’un système de traction intégrale avec embrayage multidisque.