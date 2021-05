LEXUS, MINI & CO. - Avec ces baskets, vous foncerez à cent à l’heure

Les constructeurs automobiles sont toujours plus nombreux à se transformer en marque de style de vie et certains se lancent même dans le commerce des chaussures.

Quand l’ancienne marque britannique Mini – qui fait aujourd’hui partie du groupe BMW – sort une paire de baskets, il va de soi que le drapeau du Royaume-Uni doit y apparaître quelque part. Les modèles unisexes sont disponibles à partir de 120 francs.

Contrairement aux véhicules Lamborghini, au style extrêmement extraverti et musclé, les baskets en daim de la marque sont étonnamment sobres. À 132 francs, elles ne font pas non plus partie des modèles les plus chers, mais plutôt des plus abordables de cette sélection.

Cupra ne se limite pas à un seul style de vie avec ses modèles. La filiale sportive de Seat veut désormais aussi se faire un nom dans le monde de la mode en démarrant par le lancement d’une collection exclusive de baskets. Pour ce faire, la société espagnole s'est associée à la marque de mode internationale Mikakus. Le Cupra Formentor a servi d'inspiration pour l'édition limitée «Mikakus x Cupra Edition». Une autre collection capsule a été créée en collaboration avec la marque de mode du footballeur professionnel espagnol Andrés Iniesta. Les prix démarrent à environ 200 francs.

La marque italienne de chaussures de luxe Santoni et Mercedes-AMG collaborent depuis un certain temps et lancent des baskets sous le nom de «Santoni for AMG», qui sont assez classiques et pas forcément ultra tendance. Les baskets sont disponibles en plusieurs couleurs et coûtent à partir de 500 francs environ.

Porsche, ou plus précisément Porsche Design, propose également plusieurs modèles de baskets en édition limitée. Le dernier en date du constructeur de voitures de sport de Zuffenhausen est le fruit d'une collaboration avec la marque de baskets Sonra et rappelle la Porsche 912 en rouge vif. La chaussure design est en partie fabriquée en cuir à tannage végétal, tandis que la tige est en cuir de vachette pleine fleur à grain naturel. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui en voudraient une paire: le modèle est malheureusement déjà épuisé.

Pas seulement pour James Bond, mais pour tous les fans d'Aston Martin, la marque de luxe britannique a lancé une basket chic en collaboration avec la marque de luxe Hogan. L’«Aston Martin x Hogan» est une série limitée à 3000 paires. Et elle n’est même pas aussi chère qu'on pourrait le penser: les élégantes chaussures nées de la collaboration italo-britannique coûtent un peu moins de 220 francs

Audi

La marque suisse de baskets «On» est sur toutes les lèvres - ou presque à tous les pieds - depuis que la star du tennis Roger Federer a rejoint la marque l'année dernière. Le cofondateur d'On, Caspar Coppetti, a d’ailleurs été le premier à conduire une Audi e-tron en Suisse. Comme toutes les grandes marques, On propose également un large choix de baskets, de sorte que chacun y trouvera chaussure à son pied.

Malheureusement, les baskets conçues pour Lexus par le collectif streetwear RTFKT ne sont qu'un exemplaire unique. La marque de luxe japonaise a fait créer une paire de baskets qui s'inspire du design de la Lexus IS 350 F. Son originalité: l'aileron arrière! On ne saura sans doute jamais si elles permettent de courir plus vite, vu que ce modèle unique finira vraisemblablement dans un musée.

