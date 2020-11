Être écolo dans sa cuisine, ça commence dans le panier des courses

Au lieu de prendre des sachets en plastique qui finiront à la p oubelle une fois vos fruits et légumes déballés, pensez à prendre des sacs réutilisables. On en trouve dans les supermarchés et les épiceries. C’est un réflexe à adopter comme celui du sac pour faire les courses.

Essayer le compost

Le fait de conserver vos restes de nourriture vous permet de recycler les matières organiques qui, au lieu de devenir des déchets, fonctionnent comme des engrais naturels. Bien sûr, tout ne peut pas être composté (évitez la viande et les produits laitiers), mais le moyen le plus simple de commencer, est de collecter les coquilles d ’ œufs, le marc de café et les restes de fruits et légumes. Si vous ne pouvez pas faire de compost, vous pouvez aussi utiliser une poubelle biodégradable qu’il faudra jeter dans un point de collecte.

Limitez la consommation d’énergie de vos équipements

Vous avez terminé de préparer le repas mais il vous reste de la nourriture? Laissez-la refroidir avant de la placer au réfrigérateur. C’est plus écologique car le frigo devra moins travailler et dépensera donc moins d ’ énergie. Lorsque vous surveillez la cuisson d ’ un de vos plats, évitez d ’ ouvrir le four, vous risquez de gaspiller de l ’ énergie.

Éliminez les produits jetables

Préférez les serviettes en tissu aux serviettes en papier et pour remplacer le papier essuie-tout, les éponges et lingettes jetables, pensez aux chiffons qu’il suffira de nettoyer en machine une fois par semaine.

Pensez aux produits naturels pour nettoyer