Célia de Koh-Lanta: Avec ces kilos en plus, j’étais trop lourde

«Koh-Lanta, le Feu sacré» : «Avec ces kilos en plus, j’étais trop lourde, à la traîne»

L’assistante familiale est revenue sur cet échec pour «Le Parisien». C’est peu dire qu’il lui reste en travers de la gorge. «Cette défaite, je ne la digérerai pas jusqu’à ma mort, je crois. Mes fils sont dans l’armée de terre et en plus, je me suis gaufrée sur le parcours du combattant. C’était vraiment la honte par rapport à eux», a-t-elle confié. La candidate est une grande sportive. Elle a expliqué au quotidien que cela faisait quatorze ans qu’elle faisait huit heures de sport par semaine. Pour l’émission, elle s’était même entraînée spécifiquement sur l’équilibre, les positions statiques, l’endurance et le cardio. Ce qui lui a manqué, c’est la vitesse. «Le médecin de l’émission m’avait demandé de prendre 4-5 kg avant de partir, parce que j’avais eu deux césariennes, donc si on maigrit trop, ça peut poser des problèmes. Si on avait commencé par une autre épreuve que le parcours du combattant, ç’aurait été, mais là, avec ces kilos en plus, j’étais trop lourde, à la traîne», a analysé Célia.