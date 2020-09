Avec ces voitures, vous augmenterez le nombre de «matches» sur Tinder

Les voitures sont considérées comme un symbole de statut social. Mais est-ce que la bonne bagnole augmente également les chances d’obtenir des «matches» sur Tinder? La société d’immatriculation britannique Click4Reg a voulu en avoir le cœur net et a créé deux comptes Tinder: un masculin et un féminin. Après 300 «swipe» à droite, elle a changé la voiture à côté de laquelle posait la personne en quête de rancard et a analysé les changements au niveau des «likes» et des «dislikes».