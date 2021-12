Lausanne (VD) : Avec cette météo, les indicateurs de vitesse lumineux perdent la tête

Des indications illisibles, qui se superposent ou qui sont carrément de fausses, les nouveaux panneaux lumineux qui ont accompagné l’arrivée du 30km/h de nuit souffrent d’un manque de soleil.

On les appelle communément «radars sympathiques». Et le moins qu’on puisse dire, c’est que dernièrement, ils font plutôt sourire. Les panneaux lumineux qui bordent les rues lausannoises, dont la vitesse maximale autorisée a été abaissée à 30km/h de 22h à 6h, partent dans tous les sens, indique «24 heures». Les indications sont parfois illisibles, voire elles se superposent ou sont totalement fausses. «L’autre soir, le truc ramait tellement qu’il a affiché un magnifique 199 km/h à mon passage. Je n’étais peut-être pas à 30 km/h, mais je ne conduis pas non plus une formule 1», rigole un Vaudois.