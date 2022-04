Chic essen: Avec cette tendance, vous vous sentirez bien dans votre assiette

La vaisselle en céramique ou en porcelaine a le vent en poupe. À en croire Dayna Isom Johnson, experte en tendances sur le site Etsy, les recherches concernant la porcelaine fine sur les moteurs de recherche ont augmenté de 39% en 2021 par rapport à 2020 et de 28% pour la vaisselle en porcelaine ancienne et vintage.

À quoi ressemble l’intérieur de votre vaisselier de cuisine? Vous êtes-vous également découvert une passion pour les tasses à fleurs et les trouvailles dénichées sur les marchés aux puces ou votre vaisselier s’apparente t-il plutôt à un bric-à-brac constitué de vieilles pièces dépareillées datant du temps où vous viviez en colocation?

Une pandémie sur fond pastel

Ces dernières années, le coronavirus a déplacé notre centre d’intérêt vers l’intérieur de nos habitats. Les sites de vente d’articles de décoration ont d’ailleurs eu du mal à suivre avec les livraisons. Nous avons tous pris conscience de ce qui manquait dans nos intérieurs.

En parallèle, nous avons fait de nos repas des moments festifs et goûté au plaisir d’être à table. Nous avons cuisiné, tenté de nouvelles expériences culinaires et fait de la pâtisserie. Pains à la banane et autres focaccias ont ensuite dus être mis en scène pour Instagram. Pour cela, il faut de la vaisselle en porcelaine originale et raffinée. Celle aux couleurs pastel à bordure dorée est particulièrement appréciée. La série «Bridgerton» a indéniablement joué un rôle là-dedans.

Soutiré à mémé

Depuis, les pièces vintage dénichées dans des brocantes ou le vieux service de table de mémé prennent une place d’honneur sur la table. À propos: fabriquée initialement en Chine, la forme la plus ancienne de porcelaine remonte à la dynastie Tang. La porcelaine dure, telle que celle utilisée de nos jours, est apparue au 13ème siècle.

Un air de fraîcheur printanière

Pour créer une ambiance sur la table, il n’y a pas que les décors chargés et vieillots, mais également les pièces en porcelaine brillante aux couleurs printanières et gaies. Si une tasse vous a tout particulièrement tapé dans l’oeil, pourquoi ne pas la détourner de sa fonction d’origine et lui trouver une nouvelle place dans la salle de bain, où elle pourra servir de support à coton-tiges. Pourvu qu’elle offre une jolie touche de couleur.

Poterie fait main ou sobriété scandinave

Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les marchés aux puces, vous pouvez toujours vous lancer personnellement dans la fabrication de pièces uniques. À moins que vous ne souhaitiez soutenir un collectif local comme la nouvelle marque zurichoise Clayeria, qui souhaite se lancer dans la distribution d’objets en céramique uniques et faits main. Ce n’est pas la demande qui manque, les pièces sont attendues avec grande impatience dans la cité.

Les grandes enseignes telles que Illums Bolighus, en Scandinavie, ou Globus, en Suisse, mettent les bouchées doubles en matière de vaisselle en porcelaine, car les clients sont constamment à la recherche de pièces originales qui rendent bien sur des nappes en lin froissé et suscitent l’admiration des invités.

Bleu de Delft ou bleu azur

Si vous souhaitez exposer des pièces d’exception sur votre table, vous pouvez vous tourner vers des artistes de niche, telles que Michele Mirisola, qui vend sa vaisselle sous le nom de Chell Fish. Ses créations sont inspirées du bleu de Delft, un style de faïence émaillée à l’étain, originaire des Pays-Bas.

L’arrivée du printemps et de l’été qui viendront, espérons-le, marquer la «fin» de la pandémie donnent l’occasion de sortir la jolie vaisselle en porcelaine, pas uniquement pour Instagram, mais aussi dans la vraie vie.

Les tables joliment dressées à l’occasion de brunchs et de mariages, avec de la vaisselle assortie à la décoration florale et des apéritifs printaniers, ne vont pas manquer de nous inspirer toujours et encore.