Une voiture alliant légèreté et puissance a de tout temps été la garantie du plaisir de conduire. Si, en plus de cela, elle était bon marché et dotée d’un moteur fiable, son succès était assuré. Avec son Escort RS 2000, Ford a presque réalisé un sans-faute.

Sportive à volonté

La nouvelle Ford Escort a été dévoilée au grand public en janvier 1968, à l’occasion du Salon de l’automobile de Bruxelles, alors que sa production avait déjà démarré en novembre 1967 et qu’elle avait été présentée en avant-première à la presse. La nouvelle berline deux portes de construction standard (moteur à l’avant, propulsion arrière) et à essieu arrière rigide devait remplacer l’Anglia en Grande-Bretagne et faire concurrence à la VW Coccinelle en Europe.

Pratiquement dès le départ, il existait non seulement les versions de base d’une cylindrée de 1,1 litre pour une puissance de 54 ch, mais également une variante de 1,3 litre développant 63 ch ou encore une version GT de 76 ch. Les deux moteurs avaient une tête de cylindre à flux transversal et un arbre à cames en tête. Pour le sport automobile, une variante à double arbre à cames a été présentée avec le moteur 1,6 litre de Lotus, qui développait 117 ch et était capable d’atteindre une vitesse de pointe de 185 km/h.

À bord de la Ford Escort RS 2000 de 1974, chaque kilomètre parcouru s’apparente à une spéciale. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com À l’instar de tant d’autres RS 2000, ce véhicule a également fini par faire des rallyes, non pas récemment, mais dans les années 1970. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Il était possible de faire monter les élargisseurs en usine, mais ce n’était pas donné. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Pour le sport populaire

Alors que les prix des modèles d’entrée de gamme de l’Escort équivalaient à ceux de la Coccinelle, il fallait compter facilement le double pour la version sport. Évidemment, cela ne permettait pas d’en fabriquer de nombreux exemplaires, et le fait de remplacer le quatre-cylindres Lotus par un moteur Cosworth BDA, n’y a rien changé.

Les ingénieurs de Ford ont cherché une alternative et ont équipé l’Escort GT du moteur quatre-cylindres de 2.0 litres de la Consul/Pinto. Complétée par quelques bandes de rallye et un cockpit sport avec des sièges Scheel et un volant en cuir, ils ont créé une voiture de 100 ch baptisée RS 2000 affichant un poids à vide d’environ 900 kg et un prix de CHF 13’950, qui offrait la base idéale pour le sport de masse. Elle était vendue par l’intermédiaire de concessionnaires RS triés sur le volet, qui proposaient également des accessoires adaptés à ceux qui considéraient que le modèle de série n’était pas encore assez rapide.

Dure, mais agréable

La RS 2000 avait de quoi convaincre avec son passage de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes et une vitesse de pointe de près de 180 km/h. Difficile pour la concurrence Alfa ou BMW de suivre, d’autant plus que ces voitures étaient nettement plus chères.

Grâce au bon comportement du moteur et à un démarreur automatique, l’Escort était également parfaitement adaptée à un usage quotidien. Le seul bémol était l’espace quelque peu étroit à l’arrière, qu’elle avait en commun avec les modèles de plus faible cylindrée. La sécurité de conduite était également convaincante, mais elle le payait par un réglage dur. Tout le monde s’accordait à dire que l’Escort RS 2000 offrait un bon rapport qualité-prix.

À bord d’une voiture de rallye