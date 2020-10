coronavirus«Avec cinquante spectateurs, on est mort»

1 / 3 Claude Proz, directeur du Théâtre du Léman. LMS – Yvain Genevay Natacha Koutchoumov, codirectrice de la Comédie, et Denis Maillefer, codirecteur. TDG – Laurent Guiraud Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge. TDG – Georges Cabrera

«C’est un coup de massue. On s’attendait à ce type de décision évidemment, mais c’est un coup très violent pour nos professions, déjà fortement impactées par la première vague, et pour les efforts menés.» La réaction de Natacha Koutchoumov, codirectrice du théâtre de La Comédie, à Genève, résume le choc ressenti par les milieux culturels à l’annonce, ce mercredi, des nouvelles mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral. La limitation à cinquante du nombre de spectateurs place théâtres et cinémas dans une situation inextricable.

«L’aberration» d’une mesure indifférenciée

Cette jauge de cinquante heurte un milieu qui, argumente Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge, «a joué à fond le jeu des plans de protection. Or, jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas eu de foyer d’infection dans les théâtres. Nos plans étaient viables, crédibles. Nous avons la sensation d’être punis alors que le travail a été fait.» L’homme déplore le caractère indifférencié de la décision, qui s’applique sans tenir compte de la taille des institutions. «Pour nous, qui disposons d’une salle de 550 personnes, donner des représentations devant 50 personnes est une aberration économique, mais aussi du point de vue du public, perdu au milieu d’une salle vide. Pour cette raison, j’ai annulé» Cyrano», qui sera joué ce mercredi soir pour la première et dernière fois à Genève.» Natacha Koutchoumov le dit autrement: «Jouer devant 50 personnes, cela réduit l’impact sur le spectateur. C’est un peu comme demander à un cuisinier de ne faire que des pommes de terre.»

S’adapter dans l’urgence, mission impossible

Et s’adapter à la nouvelle donne s’avère très difficile, estime Jean Liermier. «On peut bien sûr prévoir un spectacle sur un plateau pour cinquante personnes, mais pas à la dernière minute. La programmation d’un théâtre se prépare des mois à l’avance. Je n’ai pas les moyens de me réinventer dans l’immédiat. Ce qui serait possible pour la saison 2021-2022 ne l’est pas pour celle en cours. Nous sommes une sorte de paquebot, dont l’inertie est grande, de l’ordre d’une saison.»

Claude Proz, le directeur du Théâtre du Léman, n’a ainsi pas d’autre choix que de refermer ses portes. «J’avais réussi à décaler dix-huit spectacles au mois de novembre. Mais avec cinquante personnes, les maintenir est impossible. On va devoir tout annuler. C’est dramatique. Tout était prêt. J’avais mis en place les mesures sanitaires nécessaires. On s’attendait, dans le pire des cas, à ce que le Conseil fédéral annonce qu’il faudrait laisser une place sur deux vide. On aurait pu au moins faire des demi-salles. J’ai 1323 places dans le théâtre. Je me disais qu’avec 600 personnes, j’arriverais encore à me débrouiller. Mais avec cinquante, on est mort.»

«Les gens étaient heureux»

L’impact à venir des privations culturelles sur la société préoccupe également Jean Liermier. «La période qui s’annonce va questionner la démocratie. L’homme est un animal social. Je m’inquiète de la privation de certains droits fondamentaux, de lieux de partage, de tous ces endroits qui permettent aux gens de se retrouver et de vivre leur vie sociale. Peut-être que, malheureusement, cette période va permettre de constater l’importance des théâtres.» Le témoignage de Claude Proz accrédite cette thèse du manque qui met en lumière le besoin. «On a à peine eu le temps de donner trois spectacles. Vous auriez dû voir les gens lorsqu’on les a à nouveau accueillis. Malgré les masques, les distances et tout, c’était de la folie dans la salle. Les gens étaient heureux. Depuis treize ans que je dirige ce théâtre, c’était la première fois qu’ils me remerciaient en sortant de la salle.»

La survie des théâtres se pose dès lors concrètement. «La Comédie doit ouvrir un nouveau lieu en février, on est donc un peu suspendu à cette question: jusqu’à quand ces mesures seront-elles en place?» s’interroge Natacha Koutchoumov. «Nous allons devoir nous réunir avec les milieux concernés pour voir ce que l’on va faire. On a une attente très forte d’une réelle solution de soutien.» Car Jean Liermier avertit: «Suivant les décisions qui seront prises relativement aux indemnisations de la première vague, cela deviendra très compliqué.» «On est un théâtre privé, observe Claude Proz. On n’a aucune aide. J’ai quelques réserves pour tenir, mais après la fin de l’année, il faudra que je trouve des solutions. Moralement, c’est difficile, mais on va se battre.»