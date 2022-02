Brésil : Avec de nouvelles fortes pluies, Petropolis redoute le pire

Au Brésil, la ville de Petropolis, meurtrie par de violents orages qui ont fait au moins 118 morts mardi, affronte des pluies intenses vendredi. Les secours craignent de nouvelles coulées de boue.

Plus de 500 pompiers, avec des hélicoptères, des pelleteuses et des chiens renifleurs, restent mobilisés pour rechercher sans relâche les disparus, tandis que l’espoir de retrouver des survivants ensevelis est de plus en plus mince.