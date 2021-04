sponsored : «Avec de tels meubles de jardin, on passe deux fois plus de temps dehors»

Que ce soit au printemps ou en été, c’est toujours la même histoire. On sort ses meubles de jardin au premier rayon de soleil. Puis, il suffit d’une averse pour que tout soit détrempé, voire abîmé. Si on ne fait pas sécher les coussins, ils risquent de moisir. Et là, c’est la cata.

Le modèle Hanna. viploung.ch Le canapé d’angle Mila. viplounge.ch viplounge.ch

Rentrer et sortir les coussins. Le manège est incessant. Il y a pourtant une parade. «Les gens en ont marre de faire des allers-retours, explique Oliver Lawson, de viplounge.ch. Voilà pourquoi, nous avons créé un salon qui résiste aux intempéries. Il est confortable, fonctionnel, facile à entretenir et il est beau.»

Une matière qui résiste aux intempéries

Sunbrella, tel est le nom de ce tissu. Il est aussi utilisé pour la confection de parasols et dans la construction navale. Sa résistance est impressionnante. Il se compose de fibres acryliques qui ne craignent pas les éléments naturels. Cette nouvelle matière est utilisée pour les meubles de jardin de viplounge.ch.

Olivier Lawson a, lui-même, éprouvé ce produit pendant deux ans: «Ça vous change la vie! Je possède le modèle Bormeo. Avec ma famille, on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Eh bien, il est en parfait état et toujours prêt à nous accueillir dès que l’envie nous en prend. Avec de tels meubles de jardin, on passe deux fois plus de temps dehors. L’entretien de ce matériau est très facile. Il fait barrage aux salissures. La saleté et les taches sont aisément éliminées avec de l’eau et un peu de liquide vaisselle.»

Le modèle Bormeo (tissu couleur sable brun) est recouvert du tissu Sunbrella, qui est très résistant. viplounge.ch Le modèle Bormeo (tissu gris) coûte 4680fr. viplounge.ch

Comment ça marche?

Plus besoin de porter une pile de coussins avant et après usage! Plus besoin de paniquer ni de voler au secours des coussins à la moindre goutte d’eau! La structure du mobilier est un cadre, léger mais robuste, en aluminium. Il est antirouille et recouvert de mousse. L’eau peut être absorbée par la mousse dont le séchage est rapide. Il s’agit d’une matière de haute qualité, robuste et confortable.

viplounge.ch viplounge.ch

Quand il pleut, l’eau ne stagne pas: elle s’écoule directement. Le salon est donc sec en 20 à 30 minutes à peine après une averse. Le revêtement supérieur est confectionné avec le fameux tissu Sunbrella. Cette fibre acrylique combine trois avantages: elle résiste aux salissures, elle est facile d’entretien, agréable et douce au toucher. Des paramètres déterminants pour que les meubles de jardin restent, toute l’année, installés à l’extérieur.

En effet, il n’y a pas que la pluie qui puisse les endommager. La neige et le vent les usent aussi. Les tissus Sunbrella sont teints de manière spéciale. Par conséquent, ils ne se décolorent pas même après une exposition prolongée et intense au soleil. Ils ont l’air neuf pendant des années.

Les meubles de jardin résistants aux intempéries sont disponibles au showroom de Lausanne ou peuvent être commandés directement en ligne sur viplounge.ch.