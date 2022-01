Procès de Nordahl Lelandais : «Avec des gens comme ça, il faut remettre la peine de mort»

Plus de quatre ans après la disparition de Maëlys, les habitants de Pont-de-Beauvoisin (Isère) se disent encore bouleversés par cette affaire.

«Le souvenir est toujours là. Malheureusement, c’est difficile à effacer. (…) On a besoin que justice se fasse pour les parents, pour la famille, et pour que ça ne se renouvelle jamais», assure Christiane, 78 ans, rencontrée au centre du village. Selon elle, Nordahl Lelandais «n’avouera jamais» et «on ne peut pas attendre de lui des regrets». «On ne peut pas comprendre le geste de tuer quelqu’un, de tuer une pauvre gamine comme ça!» lance Sylvie, 52 ans, qui tient un coquet salon de coiffure près de la mairie.

«Anéantie»

Après la disparition de Maëlys, dans la nuit du 26 au 27 août 2017, les recherches ont été intenses. Il a fallu attendre près de six mois pour que Nordahl Lelandais, acculé par des preuves matérielles, avoue en février 2018 des coups et une mort «involontaire». Sept mois plus tard, la première reconstitution retraçait ses allers-retours le soir du mariage, de la salle des fêtes au village voisin où vivaient ses parents et où il dit avoir dissimulé provisoirement le corps avant de revenir à la noce, puis vers le massif de la Chartreuse où les restes de la fillette ont finalement été retrouvés.