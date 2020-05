PRESENTATION

Avec elle, votre cœur va s’emballer

En version GTI, la nouvelle Golf passe de l’intello à la sportive. Son lancement est prévu pour l’automne.

Parfaite au point de devenir ennuyeuse et si sobre que personne n’y voit rien à redire: la Volkswagen Golf est la constante conservatrice dans la catégorie des compactes. Mais même l’intello a une âme. C’est ce que la GTI, indispensable dans une génération, représente depuis 45 ans. Et parce que le constructeur de Wolfsburg en a parfaitement conscience, l’intello de la huitième génération passe en mode sportif encore plus tôt que d’habitude et s’aventurera sur nos routes dès la fin de l’été.

Une meilleure maniabilité

Au niveau moteur, il y a peu de changements. Sous le capot, on retrouve le fameux moteur 2.0 litres turbo, qui développe une puissance de 245 ch et un couple de 370 Nm, déjà présent chez son aïeul, le modèle Performance, en plus cher. Pour donner la sensation que la nouvelle GTI, toujours limitée à 250 km/h, est plus vive et plus rapide, on l’a équipée en série d’un différentiel autobloquant sur l’essieu avant, ainsi que du nouveau système de gestion du comportement dynamique du véhicule, qui connecte tous les appareils de commande du châssis et du contrôle de stabilité, et qui permet un plus grand écart entre intransigeance et confort. Encore un léger réglage mécanique au niveau du châssis et déjà, la différence devient notoire au niveau des rapports de mesure. Sur la piste d’essai du constructeur, à Ehra, la nouvelle GTI a gagné 0.4 secondes sur l’exercice du 0 au 100 km/h par rapport à l’ancien modèle Performance et 3 km/h en vitesse de pointe dans les virages.