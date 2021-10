collaboration exclusive - Avec Fendi, la marque de Kim Kardashian monte en gamme

Des prix plus Fendi que SKIMS

Toutefois, les prix ne seront pas ceux auxquels les clients de SKIMS sont habitués. La marque propose des pièces entre 50 $ et 100 $ . Cette collaboration inédite coûtera nettement plus: selon le «WSJ Magazine», les prix des produits Fendi x SKIMS se situent bien plus hauts. Pour un top ou une robe, il faudra compter 950 $ (env. 872 francs suisses), les leggins seront 1’100 $ (env. 1010 francs suisses) et la veste molletonée 2950 $ (env. 2700 francs suisses). Pour les robes en cuir, il faudra débourser 4’200 $ (env. 3855 francs suisses).