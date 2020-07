Football

Avec Fernandes, United se frotte les mains… et le Sporting aussi

Le milieu offensif portugais a changé le visage des Red Devils, aux portes de la Ligue des champions. Son ancien club en profiterait également au rayon bonus.

Bruno Fernandes a inscrit sept buts et autant de passes décisives en 12 matches de Premier League cette saison.

Fin janvier, Manchester United recrutait Bruno Fernandes pour 47 millions de livres (56 mios de francs). Un transfert réussi , si l’on se fie à l’impact du milieu offensif portugais dans le jeu et sur les résultats des Red Devils.

Avec sept buts et autant de passes décisives inscrits en 12 matches de Premier League, le joueur de 25 ans n e semble pas avoir souffert de problèmes d’adaptation. Au contraire, puisqu’il a continué à surfer sur le rythme qui était le sien dans le championnat du Portugal sous le maillot du Sporting CP (8 buts et 7 passes décisives en 17 apparitions).

Le meilleur bilan de Premier League

Cette saison, Bruno Fernandes, c’est même 24 buts et 22 passes décisives en 46 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Décisif, donc. Avec lui, Manchester United a comblé les six points de retard qu’il comptait sur la quatrième place (synonyme de Champions League ) fin janvier, en affichant depuis le meilleur bilan de Premier League (8 victoires, 4 nuls, 0 défaite).

En cas de nouveau succès, mercredi face à West Ham, la bande d’Ole Gunnar Solskjær aura du reste fait un grand pas vers la qualification pour la C1. De quoi potentiellement se frotter les mains. Et par la même occasion régaler le Sporting CP…

10 millions bienvenus

Plusieurs bonus étaient en effet prévus dans le transfert du Portugais à Old Trafford. Selon A Bola, le Sporting percevra notamment 4,5 millions de livres (5,4 mios de francs) supplémentaires à la 20e apparition de Bruno Fernandes sous le maillot des Red Devils (il en est à 18 avec au minimum 3 matches à jouer c e tte saison e n comptant l’Europa League). Et il encaissera 4,5 autres millions de livres si United se qualifie pour la prochaine Champions League .