Avec Gauss, Samsung se lance dans la course à l’IA générative

Après l’échec de son assistant Bixby, Samsung se lance dans la course à l’IA générative avec un concurrent de ChatGPT. Lors du Samsung AI Forum 2023, événement consacré à l’intelligence artificielle se déroulant en Corée du Sud, le géant de la tech a présenté son modèle de langage baptisé Gauss, en hommage au mathématicien allemand du XIXe siècle Carl Friedrich Gauss, «qui a établi la théorie de la distribution normale, l’épine dorsale de l’apprentissage automatique et de l’IA», explique l’entreprise. «Le modèle comprend Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image», fait-elle savoir. Le premier service d’IA pourra être utilisé pour générer des textes, résumer des documents, ou encore effectuer des traductions, entre autres. Le deuxième est censé assister les développeurs, tandis que le dernier est une alternative à des générateurs d’images comme Dall-E.