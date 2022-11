Hockey sur glace: Avec Goeff Ward, le LHC a engagé un coach qui aime développer ses joueurs

Quatre jours après l’officialisation de l’engagement de Geoff Ward à la bande du Lausanne HC jusqu’au terme de la saison 2024/2025, le club vaudois a tenu une conférence de presse de présentation jeudi matin à la Vaudoise aréna. En charge du dossier, John Fust a expliqué son choix et exprimé sa satisfaction d’avoir mis sous contrat un entraîneur expérimenté et dont le palmarès contient un titre de champion d’Allemagne avec Adler Mannheim en 2015.

«Il s’agit d’une journée importante pour le LHC avec l’introduction de Geoff Ward et Peter Andersson, a rappelé le directeur sportif des Lions. Je suis persuadé qu’ils vont pouvoir entrer dans la situation actuelle et apporter des solutions. Je peux également vous assurer qu’ils possèdent les qualités humaines et celles de communication afin que l’équipe remonte à la place où elle devrait être.» Le désormais ancien entraîneur de la formation vaudoise et son successeur se connaissent depuis 2015 et le Mondial qui s’est déroulé à Prague. Le premier faisait partie de l’encadrement de l’équipe de Suisse, alors que le second était coach assistant de la sélection allemande. En Tchéquie, les deux hommes ont régulièrement «échangé autour de cafés».