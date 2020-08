il y a 1h

Avec «Hyper Scape», la bataille des Battle Royale s’intensifie

Agendé au 11 août, le titre d’Ubisoft tentera de se faire une place aux côtés des «Fortnite», «Warzone» et autres «Apex Legends». Coup d’œil sur un genre qui rapporte des milliards.

En jeu comme derrière l’écran, la bataille fait rage dans le genre vidéoludique du Battle Royale. Popularisé ces dernières années par le mastondonte «Fortnite», le segment a depuis vu une myriade de titres s’engouffrer dans la brèche, attirés par les revenus records du jeu d’Epic Games. Dernier annoncé dans cette grande famille, «Hyper Scape» d’Ubisoft tentera de bousculer les cadors du secteur dès le 11 août, tout en appliquant la même recette que ses concurrents. Analyse.

Concept simple et accrocheur

Plus ou moins inventé par «H1Z1: King of the Kill» en 2015, véritablement lancé avec «PlayerUnknown’s Battlegrounds» («PUBG») en 2016 puis copié avec succès par «Fortnite» en 2017, le genre du Battle Royale se définit avant tout par son concept simple et accrocheur: parachutés sur une carte immense, une centaine de joueurs s’affrontent, en solo ou en équipe, afin d’être le dernier survivant debout. L’élimination étant définitive, l’adrénaline est à son comble, et cet aspect n’a pas échappé à la scène du streaming et de l’e-sport. En 2017, «PUBG» avait droit à son premier tournoi d’envergure lors de la Gamescom, avant que «Fortnite» ne fasse entrer le genre du Battle Royale dans l’Histoire avec sa coupe du monde à 30 millions de dollars en 2019. Depuis, de «Call of Duty: Warzone» à «Apex Legends», chaque titre affiche clairement ses ambitions en termes de compétition.

Parallèlement, le Battle Royale suscite l’engouement des streamers et des spectateurs, et se taille une place de choix sur les plateformes de diffusion telles que Twitch. Lundi 3 août, «Fortnite» occupait ainsi la 4e position des jeux les plus regardés, avec plus de 160’000 spectateurs simultanés, «Warzone» la 6e place, et «PUBG» pointait à une honorable 16e position. Le segment s’accompagne donc d’un important côté communautaire, qu’«Hyper Scape» entend bien pousser encore plus loin. Grâce à un module complémentaire sur Twitch, les spectateurs pourront en effet directement agir sur la partie d’un streamer, par exemple en votant pour choisir un événement déclenchable dans le jeu.

Véritable poule aux œufs d’or

Mais hormis un concept fort et taillé pour l’e-sport, le genre du Battle Royale se distingue également et surtout par un modèle économique «free-to-play» qui affole le tiroir-caisse. Et là encore, c’est Epic Games qui a ouvert la boîte de Pandore, en proposant le premier son jeu «Fortnite» de façon gratuite tout en y incorporant un «passe de combat» payant composé d’éléments cosmétiques. Articulé autour de saisons récurrentes d’une durée de quelques mois, agrémenté d’une boutique en ligne permanente, le modèle d’affaires produit rapidement des chiffres vertigineux.

Ainsi, en 2018, «Fortnite» a rapporté environ 2,4 milliards de dollars, selon le cabinet SuperData. En 2019, ses recettes ont dégagé 1,8 milliard de dollars. Même si les montants exacts sont contestés par Epic Games, surtout depuis que le cabinet avait évoqué une baisse des revenus en 2020, ceux-ci donnent une idée de la taille du marché. Soufflé par le succès de «Fortnite», «PUBG» s’est alors hâté de proposer un «passe de combat» similaire dès 2018. Et la méthode semble en général bien fonctionner pour les autres titres, puisque selon une étude récente, «Call of Duty: Warzone» rapporterait pas moins de 2,7 millions de dollars par jour à son éditeur, Activision.