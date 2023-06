WWDC: Avec iOS 17, Apple laisse tomber un iPhone iconique

Outre la présentation de son premier casque de réalité mixte Vision Pro , lors de la WWDC, la conférence annuelle pour les développeurs, Apple a détaillé lundi les nouveautés qui seront proposées avec le futur système mobile iOS 17. Mais celles-ci s’accompagnent d’une mauvaise nouvelle pour certains possesseurs d’iPhone. iOS 17 va en effet abandonner trois anciens smartphones de la marque à la pomme, dont un modèle iconique: l’iPhone X (prononcez iPhone 10). L’appareil, qui a marqué le 10e anniversaire du lancement de l’iPhone et a introduit une rupture de design importante en 2017, ne sera pas compatible avec la prochaine mise à jour majeure d’iOS. Il en va de même pour l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, qui comme l’iPhone X embarque un processeur mobile A11.

Parmi les autres nouveautés, que l’on qualifiera de mineures, les fiches des contacts s’afficheront en plein écran lors d’un appel et vont pouvoir être personnalisées. L’autocorrection et la prédiction de mots lors de la saisie, elles, se veulent plus intelligentes. Apple introduit aussi la retranscription des messages vocaux, ainsi que la possibilité de laisser des messages lorsque l’interlocuteur ne peut pas répondre à un appel vidéo via FaceTime. Par ailleurs, le système de partage de fichiers AirDrop s’améliore avec notamment la nouvelle fonctionnalité NameDrop pour partager sa fiche de contact simplement en approchant son iPhone de celui d’une autre personne. Quant à l’assistant vocal Siri, il ne sera plus nécessaire de dire «Dis Siri» pour qu’il réponde, mais simplement «Siri».