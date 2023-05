Avec iOS 17, l’iPhone se transformerait en écran connecté

L’écran verrouillé de l’iPhone pourrait devenir plus «intelligent» avec la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation mobile d’Apple. D’après Mark Gurman de Bloomberg, iOS 17 intégrerait une nouvelle fonctionnalité au mode Always On Display (écran verrouillé toujours allumé introduit avec l’iPhone 14 Pro) transformant l’écran verrouillé de l’iPhone en un écran connecté. Cela permettrait d’afficher davantage que la date, l’heure et une poignée de widgets, comme c’est aujourd’hui le cas sur les iPhone 14 Pro.