Football: Avec Itten et Zakaria d’entrée contre la Biélorussie

Murat Yakin mise sur un peu de fraîcheur pour le premier match de l’équipe de Suisse dans les qualifications à l’Euro 2024. À Novi Sad (Serbie), face à la Biélorussie, le sélectionneur a choisi de donner sa chance à Cédric Itten et à Denis Zakaria. Noah Okafor, en revanche, restera sur le banc.

Pour cette rencontre face à une équipe réputée défensive et attentiste, Murat Yakin a en effet opté pour un 4-3-3, dans lequel le trio du milieu de terrain sera composé de Granit Xhaka, Remo Freuler et Denis Zakaria. Ruben Vargas et Renato Steffen seront quant à eux là pour animer les côtés.