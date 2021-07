Film : Avec «Jungle Cruise», Disney s’aventure dans les eaux LGBT

L’un des personnages du nouveau film d’aventures «Jungle Cruise» révèle son homosexualité. Une première pour Disney, bien que le mot «gay» ne soit pas prononcé.

Le jeune dandy britannique MacGregor, voguant sur l’Amazone avec le capitaine Frank, n’utilise pas spécifiquement le mot «gay», mais explique avoir rompu trois fiançailles avec des femmes, ses «intérêts» résidant «ailleurs». «J’ai senti que la scène représentait exactement ce qu’elle était, c’est à dire deux hommes qui parlent de ce qu’ils aiment, et de qui ils aiment», a déclaré The Rock, acteur le mieux payé de la planète, lors d’une conférence de presse, cette semaine.

Mais le dialogue a des chances de provoquer des remous au moment de sa sortie aux États-Unis, vendredi, chaque petit pas de Disney vers davantage de représentation LGBT dans ses productions s’étant attiré le feu des critiques dans le pays comme à l’étranger, et pas seulement chez les conservateurs. Le groupe évangélique américain One Million Moms (Un million de mamans) avait organisé un boycott de «Toy Story 4» en 2019, car le film d’animation avait montré brièvement deux mamans déposant leur enfant à l’école. One Million Moms avait accusé Disney d’avoir «exposé les enfants à des sujets controversés».

Symbole opportuniste

«Jungle Cruise» va cependant plus loin puisque McGregor explique avoir rejoint sa sœur scientifique, jouée par Emily Blunt, dans son expédition au Brésil, car elle s’est tenue à ses côtés quand d’autres le rejetaient dans le Londres de la Première Guerre mondiale, en raison de qui il aimait. «C’est une scène que l’on voulait vraiment bien faire», a affirmé Jack Whitehall, un humoriste britannique devenu acteur, et qui est hétérosexuel. S’épanchant sur la question lors de l’avant-première dimanche en Californie, il a déclaré au magazine Variety que la scène était «significative», et qu’ils y avaient «beaucoup réfléchi et discuté».