«Avec la bise, tous les poissons morts vaudois arrivent à Genève»

Les fortes rafales de vent qui ont soufflé ce week-end ont dénudé Baby-Plage, dans le quartier des Eaux-Vives. Au bord de l’eau, plus un seul grain de sable. Sur place, un employé de la voirie explique que «les bourrasques ont repoussé le sable qui est allé se loger plus loin sur l’herbe et même sur la promenade qui longue la rive.» Résultat: «Depuis le début de la semaine, ça pue le poisson», confie un membre du personnel de la buvette attenante. Pour lui, pas de doute, «avec la bise, tous les poissons morts du canton de Vaud ont débarqué ici. Ils viennent de Vevey et de Montreux. Chaque année, c’est la même chose, quand il y a du vent, on a des moules, des poissons qui arrivent.»

Les deux rives sont touchées

Une odeur qui dérange

Des passants se sont toutefois plaints «d’une forte odeur de poisson pourri» et «d’égouts». Une simple balade sur la rive gauche confirme la provenance de ces effluves de corps en décomposition. Un spectacle inattendu se dévoile en lieu et place du spot très prisé de la population en été. Des montagnes de crustacés en tout genre, morceaux de poissons et algues encombrent Baby-Plage, pour le plus grand plaisir des mouettes. Plus loin, des petits tas de sable se sont formés. Sur l’espace public alentour, le fonctionnaire municipal s’active et balaye le sol. «On ramasse le sable depuis mardi.»