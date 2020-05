Economie

Avec la crise pétrolière, les espoirs du sucre ont fondu

Après une année 2019 compliquée, l’industrie sucrière pensait pouvoir corriger le tir. C’était compter sans les conséquences de la pandémie.

Un constat terrible pour ces derniers et pour les industriels du sucre, notamment européens, qui espéraient se refaire une santé après une année marquée par des prix déprimés et des fermetures d'usines. Montée mi-février jusqu'à 15 cents américains, la livre de sucre brut est tombée il y a peu en-dessous des 8 cents, avant de remonter à 10. «Le coeur de la crise est avant tout lié à la crise du pétrole qui fait qu'au Brésil, il est plus intéressant de faire du sucre qu'on déverse sur le marché mondial (...) que de l'éthanol domestique qui s'est complètement écroulé à cause du pétrole», explique Timothé Masson à l'AFP.

Dévalorisation de la monnaie brésilienne

«La hausse des prix continue»

«Nous avions annoncé, déjà, au mois de décembre, dans nos réunions internes et avec les agriculteurs, que nous avions changé de business-model, pour devenir plus européens, plus flexibles, plus agiles, et moins sur le marché mondial», déclare-t-il à l'AFP.