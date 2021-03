Australie : Avec la décrue, les opérations de grand nettoyage débutent

Après les inondations meurtrières en Nouvelle-Galles du Sud, les habitants commencent à évaluer l’ampleur des dégâts.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues durant une semaine sur la Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé de la région, ont fait deux morts. Des maisons ont été sévèrement endommagées, des cultures agricoles détruites et de nombreuses routes couvertes de boue.

Les précipitations ayant cessé, des milliers d’habitants sont retournés chez eux afin d’évaluer l’ampleur des dégâts. Des centaines de soldats et de pompiers volontaires ont pris part aux opérations, tentant d’enlever la boue sur les voies de circulation et dégageant les débris à l’aide de tronçonneuses.

Appel à la vigilance

Ben Shepherd, inspecteur au sein du service d’incendie rural, a expliqué à l’AFP que ses équipes œuvrent à permettre «un retour à la normale dès que possible». Mais «cela pourrait prendre des semaines -- voire des mois -- dans certaines zones», a-t-il dit. Dans la vaste région inondée, de nombreux habitants demeurent isolés, et selon lui environ 20’000 personnes ne peuvent toujours pas regagner leur habitation.

Depuis le début de ces inondations, qui ont commencé à la fin de la semaine dernière, les services de secours ont reçu plus de 11’000 appels à l’aide et porté secours à un millier de personnes.

Changement climatique

Près de Sydney, le long de la rivière Hawkesbury en crue, les secours s’activent à acheminer de la nourriture et des produits de première nécessité vers les zones toujours isolées. Des milliers d’habitations et d’entreprises ont subi de lourds dommages et les compagnies d’assurances ont déjà reçu 22’000 demandes d’indemnisations.