France : Avec la grippe aviaire, les élevages de plein air «menacés»

Sur le territoire français, les volailles ne peuvent plus s’ébattre en plein air, en raison de la propagation de la grippe aviaire.

Les volailles de plein air doivent de nouveau être confinées partout en France pour tenter d’endiguer la grippe aviaire, qui a entraîné l’abattage de plus de 770’000 animaux depuis l’été, et suscite le désarroi du monde agricole. Le niveau de risque lié à la grippe aviaire a été porté de «modéré» à «élevé» sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté publié jeudi au «Journal officiel».

«Dans un contexte marqué par une persistance inédite du virus dans l’environnement et une forte activité migratoire d’oiseaux sauvages, il est essentiel de renforcer les mesures de prévention pour éviter la contamination des élevages de volailles», a justifié le Ministère de l’agriculture dans un communiqué. Cela impose la «mise à l’abri de toutes les volailles», rappelle le ministère qui prévient que les éleveurs récalcitrants ne pourront pas prétendre pleinement aux indemnisations de l’État en cas d’abattage sanitaire.

«Confiner, on a bien vu que ça ne marche pas»

«Confiner, on a bien vu que ça ne marche pas, ça ne protège pas du virus», déplore ainsi auprès de l’AFP Lionel Candelon, éleveur dans le Gers et président de l’association Canards en colère qui redoute «qu’on abatte 15 millions de volailles» cet hiver.

Des volailles saines sont abattues

Les volailles n’auront finalement été autorisées à goûter au grand air que quelques mois cette année. Quarante-neuf foyers ont été recensés dans les élevages depuis le 1er août. En l’espace de trois mois, plus de 770’000 canards, poulets ou poules pondeuses ont déjà été abattus, a appris l’AFP auprès du ministère. Ce bilan a plus que doublé depuis octobre.

«Frissons»

Le virus a recommencé à frapper des élevages français dès l’été, de manière exceptionnellement précoce, après une saison 2021-2022 catastrophique. Plus de 20 millions de volailles avaient été abattues entre l’automne 2021 et le printemps 2022. Cet épisode, inédit par son ampleur, a bouleversé le monde avicole. Les grandes terres d’élevage que sont les Pays de la Loire et la Bretagne, épargnées lors des précédentes crises liées au virus, ont été particulièrement touchées.