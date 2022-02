Royaume-Uni : Avec la guerre en Ukraine, Boris Johnson retrouve son aplomb

Alors qu’il se trouvait sur la sellette avec le «partygate», le Premier ministre britannique redore son blason en se montrant inflexible face à Moscou. Un retour en grâce qui pourrait ne pas durer.

Rassembleur contre l’ennemi commun Vladimir Poutine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a retrouvé son aplomb avec la guerre en Ukraine et se relève – au moins temporairement – du scandale des fêtes à Downing Street, durant les confinements.

Oubliés, pour le moment, le «partygate» et l’enquête de police qui pourraient lui coûter son poste: Boris Johnson, jugé il y a peu sur un siège éjectable, redore son blason de dirigeant en se montrant inflexible face à Moscou, après l’invasion de l’Ukraine.

«Nous ne pouvons pas et nous n’allons pas détourner le regard»

«Il ne s’agit pas, comme le dit la phrase tristement célèbre d’«un pays lointain dont nous ne savons rien», a-t-il déclaré, en référence aux propos de Neville Chamberlain, le prédécesseur de Winston Churchill, après le démembrement de la Tchécoslovaquie par Adolf Hitler. «Nous ne pouvons, et nous n’allons pas, détourner le regard», a-t-il ajouté, excluant toutefois le déploiement de troupes britanniques en Ukraine.

Ordonnant que le drapeau ukrainien soit hissé sur des bâtiments officiels à Londres et que Downing Street soit illuminé des couleurs nationales bleu et jaune, Boris Johnson a fait fi aussi de toute politesse diplomatique envers Vladimir Poutine. Il ne l’appelle plus «président», mais parle d’un «dictateur» qui «ne pourra jamais se laver les mains du sang de l’Ukraine».