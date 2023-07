Rita Ora«Avec la gueule de bois, vous n’avez pas de filtres»

À moins d’un mois de son passage en Suisse, le 5 août 2023 au festival Stars in Town de Schaffhouse, Rita Ora, 32 ans, a évoqué la manière dont son mariage avec le réalisateur Taika Waititi en 2022 avait inspiré son troisième album qui sort le 14 juillet 2023.

C’est quelque chose d’intime et de très personnel. Avec cet album, je veux dire à mes fans de longue date et aux nouveaux combien ils comptent pour moi et leur parler de ce qui s’est passé dans ma vie ces dernières années.