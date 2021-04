Suisse : Avec la pandémie, hypnose, psy et WC davantage sollicités

Le Covid-19 a modifié nos recherches, selon une analyse de local.ch et search.ch, les deux plus grandes plateformes suisses de recherche et de réservation.

Les écoles de danse ont notamment été les perdantes de la pandémie. localsearch

Les effets de la pandémie se sont fait ressentir jusque chez les hypnotiseurs ou dans la demande en WC publics. Local.ch et search.ch, les deux plus grandes plateformes suisses de recherche

et de réservation, ont analysé leurs données et ont constaté que les psychologues (+66%), chirurgiens esthétiques (+30%) et spécialistes de l’hypnose (+16%) étaient davantage recherchés durant la période allant de février 2020 à février 2021.

Même les demandes en toilettes publiques (+60%) ont augmenté. En revanche, les écoles de danse, taxis (-52%) ou agences de voyages (-55%) ont beaucoup moins intéressé. «L’analyse donne un aperçu fascinant de l’état d’esprit actuel de la population», expliquent les deux sites, dans un communiqué, mardi. «La pandémie du coronavirus a clairement modifié les besoins et les préférences des Suisses.»

Intérêt pour les vélos

Les contacts avec les crèches pour enfants (+62%) ou les architectes (+50%) ont également explosé. À la maison, les Suisses se sont aussi consacrés à embellir leur propriété, ce qui est visible par une augmentation des demandes dans les domaines suivants: carrelage (+52%), peinture (+49%), aménagement de jardin (+42%) et tapis (+40%).

Les demandes concernant les animaux de compagnie et les aliments pour animaux ont augmenté de 13%. L’intérêt pour les vélos (+44%) témoigne aussi d’une plus grande sensibilisation à la santé pendant la pandémie.

Le programme télé

La voiture a fait l’objet d’une plus grande attention ces derniers mois: par exemple, les demandes de renseignements ont augmenté pour les travaux de peinture de carrosserie (+40%), pour les pièces et accessoires automobiles (+30%), mais aussi pour les stations-service (+33%). «En raison du risque d’une éventuelle contamination, les Suisses préfèrent apparemment leur propre voiture aux transports publics», estime cette analyse. Cela se traduit également par un intérêt moindre pour les informations sur les horaires des TP (-47%).

Les services de livraison et la vente au détail en ligne font aussi partie des gagnants de la pandémie. Cela se constate dans les chiffres: les librairies (+39%), les magasins d’alimentation(+37%) et les services de livraison (+28%) et de livraison de pizza (+14%) ont tous connu une augmentation des demandes. Le programme télévisé (+32%) a aussi fait des adeptes.