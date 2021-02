RDC : Avec la pandémie, la situation des albinos empire

Au moins 13 albinos sont décédés durant les six derniers mois des suites de cancers de la peau dans le Sud-Est de la République démocratique du Congo, soit une mortalité en nette hausse.

«Pendant les six derniers mois, nous avons perdu 13 albinos au moins. Ils sont décédés des suites de cancers de la peau», contre huit décès de causes diverses sur les 18 mois précédents, a indiqué lundi à l’AFP Simon-Pierre Kalenga, président de l’Organisation pour le bien-être des albinos en RDC (Obiac). «Avec la pandémie, on n’a pas pu bien gérer la situation des albinos qui était déjà catastrophique, a-t-il ajouté.