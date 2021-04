Vaud : Avec la pandémie, le Tribunal des mineurs a davantage travaillé

L’Ordre judiciaire vaudois a aussi été impacté par la pandémie. Si le nombre de faillites a diminué, celui des nouvelles affaires concernant des mineurs a pris l’ascenseur.

L’Ordre judiciaire vaudois clôt son exercice 2020 sur un bilan positif, malgré la pandémie. À part lors du premier confinement, les autorités et offices judiciaires ont maintenu leur activité. En termes de volume, 53’934 nouvelles causes ont été enregistrées par les tribunaux et les justices de paix, soit une diminution de 7% par rapport à l’exercice précédent. Dans le domaine des poursuites et des faillites, la tendance est même à la baisse.