Europe : Avec la pandémie, louer une voiture devient inabordable

Durant les confinements, les loueurs de véhicules ont écrémé leur parc automobile. Résultat: il y a désormais peu de choix et les prix changent au gré des arrivées de touristes.

Louer une voiture continue à être un casse-tête cet été dans les zones les plus touristiques d’Europe, les stocks de voitures étant au plus bas avec la crise sanitaire.

Stocks réduits de voitures

«Au coeur de la pandémie l’année dernière, les loueurs ont perdu tout leur chiffre d’affaires et ont été contraints pour survivre de vendre plus de véhicules que d’habitude. Ensuite, les banques ont durci les conditions pour obtenir des crédits. Et les constructeurs ont moins produit de véhicules, notamment à cause de la crise des semi-conducteurs», explique Juan Luis Barahona.