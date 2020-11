Coronavirus : Avec la pandémie, Suisses et Européens prennent moins le train

Les CFF constatent une nouvelle baisse de fréquentation des trains avec la deuxième vague de coronavirus. Le phénomène est constaté un peu partout en Europe, avec des exceptions.

La fréquentation dans les trains suisses est de moitié inférieure à la moyenne. En Europe les voyages en train ont baissé entre 27 et 94% au second trimestre.

La Suisse dans la moyenne européenne

L’Irlande est le pays qui a le plus renoncé au chemin de fer: avec 94% de passagers en moins et même 95% de kilomètres parcourus en moins, l’île émeraude est en tête du classement publié jeudi par l’Office statistique européen Eurostat, suivie de la France, de l’Espagne et du Luxembourg avec 78% chacun, de l’Italie avec 77% et de la Grèce avec 70% de passagers en moins.