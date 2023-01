Martigny (VS) : Avec l’arrivée de six chiots, le personnel de Barryland est très chargé

La chienne Abby de la Fondation Barry a donné naissance à cinq mâles et une femelle, le 2 janvier.

L’année 2023 a bien commencé pour la Fondation Barry à Martigny (VS). Le 2 janvier au soir, la chienne Saint-Bernard surnommée Abby est devenue maman pour la première fois. Celle qui est née en Allemagne et qui a débarqué en Valais, alors qu’elle était encore chiot, a donné naissance à cinq mâles et une femelle.