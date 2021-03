Après une première baisse constatée en 2019, les chiffres du Service cantonal des automobiles et de la navigation (Scan) neuchâtelois confirment cette tendance.

En 2020, 4047 décisions ont été prononcées par la commission administrative, contre 4551 un an auparavant. Parmi elles, 1774 retraits de permis (-15,5% sur un an). Ces baisses sont plus importantes que celles enregistrées en moyenne suisse.